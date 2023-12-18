الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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استخدام تقنية الهولوجرام لحماية أمن المنشآت بالمملكة

قوات أمن المنشآت
قوات أمن المنشآت
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استعرضت قوات أمن المنشآت أحدث الآليات والأجهزة المستخدمة في حماية منشآت ومقدرات المملكة الحيوية، والملبوسات العسكرية، وتعريف الزوار بمهام القطاع بتقنية الهولوجرام.اضافة اعلان

معرض وزارة الداخلية "واحة الأمن"

وشاركت القوات، ضمن معرض وزارة الداخلية «واحة الأمن» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية ديسمبر الجاري.

رسالة الداخلية.. حفظ الأمن وتحقيق السلامة

يُذكر، أن معرض وزارة الداخلية «واحة الأمن» يحوي أجنحة وأركانًا متنوعة، لتعريف الزوار بمهام وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة، المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، خلال شعار «وطن آمن ومزدهر».
وذلك من خلال رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان.

استغلال الذكاء الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمن

واستثمار التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة «أبشر».
وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية.

تعزيز الانتماء الوطني والوعي الأمني

إضافة إلى أجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور الشعبي.

معرض واحة الأمن

ـ أجنحة وأركان متنوعة لتعريف الزوار بمهام الوزارة.
ـ استثمار التقنية والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن.
ـ قطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة «أبشر».
ـ أحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية.
ـ أبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض.
ـ أجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي.

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