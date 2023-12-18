استخدام تقنية الهولوجرام لحماية أمن المنشآت بالمملكة

أ أ
استعرضت قوات
أمن المنشآت أحدث الآليات والأجهزة المستخدمة في حماية منشآت ومقدرات المملكة
الحيوية، والملبوسات العسكرية، وتعريف الزوار بمهام القطاع بتقنية الهولوجرام.
معرض وزارة
الداخلية "واحة الأمن"وشاركت القوات،
ضمن معرض وزارة الداخلية «واحة الأمن» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقع
في الصياهد بالرمحية شمال منطقة الرياض حتى نهاية ديسمبر الجاري.
رسالة الداخلية..
حفظ الأمن وتحقيق السلامةيُذكر، أن معرض
وزارة الداخلية «واحة الأمن» يحوي أجنحة وأركانًا متنوعة، لتعريف الزوار بمهام
وزارة الداخلية ورسالتها الرئيسة، المتمثلة في حفظ الأمن وتحقيق السلامة، خلال
شعار «وطن آمن ومزدهر».
وذلك من خلال رحلة أمنية تعزز الفخر بما قدمته الوزارة للمحافظة على الشعور بالأمن والأمان في كل مكان وزمان.
استغلال الذكاء
الاصطناعي لخدمة ضيوف الرحمنواستثمار
التقنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلولها الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن، وقطاعات
الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة «أبشر».
وأحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية، وأبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض العسكرية.
تعزيز الانتماء
الوطني والوعي الأمنيإضافة إلى أجنحة
تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي والاجتماعي، وتقديم عروض الفلكلور
الشعبي.
معرض واحة الأمنـ أجنحة وأركان
متنوعة لتعريف الزوار بمهام الوزارة.
ـ استثمار التقنية والحلول الرقمية في خدمة ضيوف الرحمن.
ـ قطاعات الأفراد والأعمال والحكومة عبر منصة «أبشر».
ـ أحدث التقنيات والآليات في المنظومتين الأمنية والبيئية.
ـ أبرز مشروعاتها التنموية، وميدان الرماية والعروض.
ـ أجنحة تعزز الانتماء الوطني والوعي الأمني والثقافي.
اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)