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ارتكب هذه المخالفة .. قرار عاجل من جوازات مطار حائل الدولي ضد أحد المسافرين

الجوازات
الجوازات
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أعلنت المديرية العامة للجوازات، أنها اتخذت قرارًا عاجلًا ضد أحد المسافرين حاول دخول المملكة بطريقة مخالفة.

جوازات حائل تعيد مسافرًااضافة اعلان

وأوضحت أن جوازات مطار حائل الدولي، أعادت مسافرًا من الجنسية الأفغانية.
وأوضحت أن المسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة بتزوير جواز سفره، وذلك لمخالفته نظام الإقامة سابقًا، وتم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

قرار عاجل بشأن مسافرَين بمطار الأمير محمد بن عبد العزيز

وقبل أيام، قررت "جوازات" مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، إعادة مسافرَين لمحاولتهما دخول المملكة بطريقة غير مشروعة.
وأكد فرع الجوازات بالمطار، أنه أعاد مسافرين من الجنسية الباكستانية قادمين إلى المملكة لغرض الدخول بشكل غير مشروع.
وبين أن المسافرين عمدا إلى تزوير سماتهما الحيوية، وذلك لمخالفتهما نظامي العمل والإقامة سابقًا، مؤكدًا أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة لتستكمل التحقيقات.

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