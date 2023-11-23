ارتكب هذا الأمر.. جوازات مطار أبها الدولي تُوقف أحد المسافرين

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أعلنت
جوازات مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب المملكة، أنها أوقفت مسافرًا من الجنسية
الأفغانية.
توقيف
مسافر أفغاني ارتكب هذه المخالفةوأوضحت
أن المسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة باستخدام وثيقة سفر
مزورة.
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وأكدت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهات الاختصاص لتتولى التحقيقات.
الجوازات
تصدر 18281 قرارًا إداريًا خلال شهريأتي
هذا في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات
جوازات المناطق, 18281 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الثاني 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين
لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة
المالية والترحيل.
تنبيه
هام على جميع المواطنين والمقيمينوأكدت
الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل
أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي
وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم "999" في بقية مناطق المملكة.