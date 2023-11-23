الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ارتكب هذا الأمر.. جوازات مطار أبها الدولي تُوقف أحد المسافرين

5755
توقيف مسافر أفغاني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت جوازات مطار أبها الدولي في منطقة عسير جنوب المملكة، أنها أوقفت مسافرًا من الجنسية الأفغانية.

توقيف مسافر أفغاني ارتكب هذه المخالفةاضافة اعلان

وأوضحت أن المسافر قدم إلى المملكة لغرض الدخول إليها بطريقة غير مشروعة باستخدام وثيقة سفر مزورة.
وأكدت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهات الاختصاص لتتولى التحقيقات.

الجوازات تصدر 18281 قرارًا إداريًا خلال شهر

يأتي هذا في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 18281 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الثاني 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

تنبيه هام على جميع المواطنين والمقيمين

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم "999" في بقية مناطق المملكة.

اقرأ أيضا

ضباب
9:29 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار على مكة والرياض وسيول بالشرقية وضباب على 7 مناطق

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

IMG-20231123-WA0015
12:40 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

سدايا
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

في هذا الموعد.. "سدايا" وبرنامج "التحول الوطني" يطلقان أول مؤشر وطني للبيانات

اقرأ أيضا

"الشؤون البلدية" تكشف أهمية أتمتة جدول الجزاءات المحدث

وزارة الموارد البشرية الأولى عالمياً في التميز بإدارة المشاريع

عاجل.. أهم 10.. وقف الحرب على غزة وتحذير مهم على 12 منطقة من تقلبات جوية

عاجل.. توجيه من "سكني" بشأن تحويل أرض بناء ذاتي إلى شقة

في نجران وجازان.. الإطاحة بعدد من مهربي السموم قبل توزيعها

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

درجات الحرارة 10:39 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

34 في جدة.. انخفاض درجات الحرارة المسجلة اليوم

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 12:51 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

ضربة قاصمة.. مداهمة أوكار المخدرات بالرياض وهذه المناطق

جواز السفر الجديد 11:32 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

قبل السفر لهذه الدول.. تنبيه عاجل لجميع المواطنين بشأن مدة صلاحية الجواز

202307130956575657 8:54 ص الأحد، 29 أكتوبر 2023

33 في مكة.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

اقرأ أيضا

هدف
8:01 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

إجراء عاجل.. هدف: رصد مستفيدين يستغلون برامج الصندوق بطرق مجرّمة وإحالتهم لنزاهة

المركز الوطني للأرصاد
7:08 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

إنذار أحمر.. "الوطني للأرصاد" يصدر تحذيرا على "المنطقة الشرقية"

سيول
7:06 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

تصوير جوي مذهل لجريان السيول شمال شرق حائل

وزير الخارجية السعودي 0 فيصل
7:05 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره النرويجي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب
9:29 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار على مكة والرياض وسيول بالشرقية وضباب على 7 مناطق

الأنفلونزا الموسمية
2:27 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الأطفال في المقدمة .. تعرف على الفئات الأكثر أهمية لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية

مواقيت الصلاة
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة.. اليوم الجمعة

حساب المواطن - ريال
1:02 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

IMG-20231123-WA0015
12:40 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

فيديو متداول.. فزعة أهالي الخفجي لإنقاذ طفلة مفقودة في البر

وزارة الصحة الكويتية
12:01 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. 18 حالة وفاة يوميا في مستشفيات الكويت