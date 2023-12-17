ارتكبوا هذا الأمر.. "الداخلية" تضبط 20 مخالفًا في عدد من المناطق

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال أسبوع.





ضبط 20 مخالفًا في عدد من المناطق



استغلال الرواسب دون ترخيص



ضبط مخالفًا لنظامي البيئة والإقامة والعمل



عقوبة مخالفة رعي الإبل



الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة



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وأوضحت الوزارة أن القوات الخاصة للأمن البيئي ضبطت 20 مخالفًا لنظام البيئة؛ لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محلييْن في أنشطة تجارية.وأكدت أنها ضبطت مخالفين لنظام البيئة يعملون على آليات استُخدمت في استغلال الرواسب دون ترخيص، وأنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية السودانية مخالفًا لنظامي البيئة والإقامة والعمل لارتكابه مخالفة رعي 33 متنًا من الإبل، في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية بمنطقة تبوك.وأكدت القوات أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.وأوضحت أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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