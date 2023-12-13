ارتكبت 4 تجاوزات.. إغلاق روضة أطفال تديرها مقيمة في جدة

ضبطت لجنة
رباعية ضمّت تعليم جدة وشرطة المحافظة، ومكتب العمل، وشركة الكهرباء، مُقيمةً من
الجنسية الصومالية تُدير روضة أطفال عشوائية في حيي الياقوت والنهضة.
تخصيص موقعين
لاستقبال الأطفال دون تراخيص نظاميةوكانت الصومالية
نجحت في تخصيص موقعيْن لاستقبال الأطفال في الفترتين الصباحية والمسائية؛ أحدهما
بالنهضة، والآخر بحي الياقوت، دون أن تصدر أي تراخيص نظامية حول الموقعين.
4 تجاوزات للمقيمةورصدت اللجنة الرباعية نشاط المقيمة وباشرت إجراءات ضبطها بعد تلقي شكاوى عدة من أولياء أمور الطلاب تضمنت تجاوزات عديدة للمُقيمة.
من هذه
التجاوزات: سوء التعامل، وانتحالها صفة، وعدم تعاونها مع الجهات الرسمية في زيارات
سابقة للموقع، وفقًا لـ "عكاظ".
إضافة إلى قيامها بتصوير أعضاء اللجنة والدوريات الأمنية، مما استوجب تشكيل فرقة من إدارة الضبط الجنائي والضبط الميداني وأمن المهمات لضبطها.
فصل التيار واستكمال
إغلاق الموقعين وأعقب ذلك
استكمال إجراءات الإغلاق وفصل التيار الكهربائي عن الموقعين.
وكشفت التحقيقات أن المُقيمة الصومالية خالفت أنظمة عدة وتم إيقافها وتسليمها مع المحاضر الرسمية لقسم الشرطة لاستكمال الإجراءات حيالها، وتحويلها للنيابة العامة.
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