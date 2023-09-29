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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع مخالفات منشآت القطاع الخاص.. ما علاقة الموظفين الحكوميين بالأمر؟

الهيئة العامة للمنافسة
هيئة المنافسة
أ أ
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رصدت هيئة المنافسة، ارتفاع نسبة مخالفات منشآت القطاع الخاص والتي تتضمن "الاتفاق فيما بينها على التواطؤ والتنسيق في العطاءات للمشاريع الحكومية وغير الحكومية".اضافة اعلان
وأرجعت الهيئة من ضمن الأسباب "ضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات، مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات"، وفق ما نقلت صحيفة "عكاظ".

26 % نسبة المخالفات


وكشفت هيئة المنافسة أن نسبة الانتشار التراكمية للمنشآت التي اتفقت على التواطؤ والتنسيق في عطاءات المشاريع الحكومية وغير الحكومية بنهاية العام الماضي بلغت 26.2%، مقارنة بنحو 15% فقط في عام 2021.

وعزت الهيئة أسباب ذلك إلى:
-عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة.
-زيادة احتمال فوز المنشأة بالمنافسة بأعلى سعر ممكن.
-عدم البناء الصحيح لكراسة الشروط والمواصفات، مما يجعل احتمالية التواطؤ عالية.
-ضعف إلمام الموظفين المختصين في الجهات الحكومية بأساليب كشف الدلائل على ارتكاب المخالفات مما يسهل على المنشآت تكرار ارتكاب بعض المخالفات.
-إدارة وكيل لعدد من المنشآت المتنافسة بشكل متزامن في التوقيت نفسه..

الارتفاع 3 أضعاف


وأقرت الهيئة بارتفاع نسبة انتشار المنشآت المخالفة التي تسيء وتستغل وضعها المهيمن من خلال إرغام عملاء على عدم التعامل مع منافس.
إذ بلغت نسبة الانتشار التراكمي 5% بعد أن كانت 1.25% الارتفاع في نسبة المنشآت المخالفة (بما يعادل 3 أضعاف).
وأكدت الهيئة أن أسباب الانتشار تعود إلى:
-سعي المنشأة المخالفة إلى إخراج منافسيها من السوق وتحجيم حصص المنافس السوقية.
-وجود نسبة تركز عالية في بعض القطاعات أسهمت في سهولة قيام المنشآت المهيمنة بتلك الممارسة.
-سعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية.
اتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق
وأشارت الهيئة إلى وجود اتفاق بين المنشآت على تقاسم الأسواق، وبلغت نسبة الانتشار التراكمي لها 3.38% بعد أن كانت 2.5% ويعود ذلك لعدة أسباب أبرزها: 
عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة
سعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية
سعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين وخصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة..

تراجع نسبة التحكم بأسعار السلع


أما فيما يختص بالاتفاق بين المنشآت على التحكم بأسعار السلع فتراجعت النسبة العام الماضي 2022 إلى 45.76% بعد أن كانت النسبة في عام 2021 نحو 56.25%.
ويعود انتشارها للأسباب التالية: 
-عدم إلمام بعض المنشآت بأحكام نظام المنافسة.
-سعي المنشآت إلى تعظيم أرباحها دون النظر في المحظورات النظامية.
-سعي المنشآت المخالفة إلى إخراج المنافسين وخصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

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