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ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7326 شهيدًا

شهداء غزة
شهداء العدوان الإسرائيلي
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ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي إلى 7326 شهيدًا.
 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، أن من بين الشهداء 3038 طفلاً و1726 سيدة.اضافة اعلان

2000 مفقود تحت ركام المنازل

لافتة النظر إلى أن عدد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة اقترب من 2000، وأن الوضع الصحي في المستشفيات كارثي، في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.


اعتقال 56 فلسطينيًا

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 56 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.
 وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ومداهمات في الخليل ونابلس وجنين.


1510 معتقلين فلسطينيين من بداية الأحداث

واعتقلت 56 فلسطينيًا، ليرتفع عدد المعتقلين حتى الآن إلى 1510 فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة في الضفة الغربية.


110 شهداء في الضفة الغربية

 من جانبها وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 110 فلسطينيين في الضفة الغربية، خلال ثلاثة أسابيع بينهم ثلاثة استُشهدوا اليوم برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية وجنين.

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