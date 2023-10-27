ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7326 شهيدًا

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ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على
التوالي إلى 7326 شهيدًا.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، أن من بين الشهداء 3038 طفلاً و1726 سيدة.
2000 مفقود تحت ركام المنازللافتة النظر إلى أن عدد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة اقترب من 2000،
وأن الوضع الصحي في المستشفيات كارثي، في ظل نفاذ الوقود والأدوية والمستلزمات
الطبية.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 56 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام
واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية.
اعتقال 56 فلسطينيًا
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات ومداهمات في الخليل ونابلس وجنين.