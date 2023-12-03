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ارتفاع عبوة ماء زمزم إلى 9.75 ريال

ماء زمزم
عبوات ماء زمزم
أ أ
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أكدت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الخاص بالعناية بالعملاء أن السعر الجديد لعبوات ماء زمزم 9.75 ريالات للعبوة 5 لترات شامل ضريبة القيمة المضافة.اضافة اعلان
جاء ذلك في رد الشركة على تساؤلات كثيرة حول ارتفاع عبوات ماء زمزم ذات الحجم 5 لترات بواقع 77%. 

يحق للعميل الحصول على عبوات محددة

في المقابل تخضع حصة العميل بمقر مشروع زمزم في كدي لضمان تنظيم التوزيع، كما يحق للعميل الحصول على عبوات محددة عند كل عملية شرائية لدى المتعهدين المعتمدين بالمراكز التموينية.

إعلان "مكة" السعر الجديد رسميا

من جانبها وقفت «مكة» على مركز خدمات العملاء بالمشرع ووثقت التسعيرة المعلنة التي تؤكد أن السعر الجديد 9.75 ريالات، عوضا عن السعر السابق 5.50 ريالات للعبوة.

أماكن بيع عبوات ماء زمزم

كشفت شركة المياه الوطنية لمحبي مياه زمزم عن الأماكن التي يمكن الحصول منها على عبوات مياه زمزم سعة 5 لترات، ضمن مشروع توسيع دائرة توزيع عبوات زمزم.
وأوضحت الشركة أنه بإمكان الجميع الحصول على مياه زمزم من مقر مشروع مياه زمزم في مكة المكرمة، وكذلك فروع (أسواق بنده وابن داوود والدانوب) في مكة والمدينة وجدة.

الحد الإعلى المسموح به للفرد

وبينت أن الحد الأعلى المسموح به للفرد هو 4 عبوات، وقيمة العبوة الواحدة 9.75 ريال شاملة الضريبة المضافة.

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