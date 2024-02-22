ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة.. العظمى 34 في مكة والصغرى 6 بالسودة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.





درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



رياح مثيرة للأتربة والغبار

