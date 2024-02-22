الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

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ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة.. العظمى 34 في مكة والصغرى 6 بالسودة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف
درجات الحرارة
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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى اضافة اعلان

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34 في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأقلها 6 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في شرورة وبيشة، و31 في جدة وجازان والقنفذة وينبع، 29 درجة في وادي الدواسر، و26 في الرياض.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 6، وطريف القريات وتبوك 7، وعرعر 8، والباحة 9، وأبها وحائل والتنهات 10 درجات مئوية.

رياح مثيرة للأتربة والغبار

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع استقرار الأجواء مع ارتفاع درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع هبوب رياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

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