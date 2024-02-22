ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة.. العظمى 34 في مكة والصغرى 6 بالسودة

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أعلن
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه سجل ارتفاعًا طفيفًا لدرجات الحرارة على
معظم أنحاء ومناطق المملكة.
درجات الحرارة العظمى وأوضح
على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 34
في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأقلها 6 درجات في السودة بعسير.
وأضاف أنه سجل اليوم، 32 درجة في شرورة وبيشة، و31 في جدة وجازان والقنفذة وينبع، 29 درجة في وادي الدواسر، و26 في الرياض.
درجات الحرارة الصغرىأما
درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:
السودة 6، وطريف القريات وتبوك 7، وعرعر 8، والباحة 9، وأبها وحائل والتنهات 10 درجات مئوية.