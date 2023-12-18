ارتفاع طفيف في أسعار الذهب.. وعيار 21 يُسجل 214 ريالًا

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الإثنين 18 من ديسمبر، حيث شهدت انخفاضًا ملحوظًا في معظم الأسعار. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 244.05 ريال



عيار 21 يُسجل 213.54ريال



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,159.21 ريال



أسعار الذهب أمس في المملكة



أوقية الذهب تسجل 8,144.82 ريال



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وسجل عيار 24 نحو 244.05 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 223.55 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 213.54 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 183.03 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 142.77 ريال.الذهب عيار 24 244.05الذهب عيار 22 223.55الذهب عيار 21 213.54الذهب عيار 18 183.03الذهب عيار 14 142.77وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,159.21 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,812 ريال.الذهب عيار 24 243.62الذهب عيار 22 223.15الذهب عيار 21 213.16الذهب عيار 18 182.71الذهب عيار 14 142.52وقد بلغ سعر أوقية الذهب 8,144.82 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 253,364.80 ريال.