ارتفاع أسعار شتلات البصل.. والتوسع في زراعته

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ارتفعت أسعار شتلات البصل إلى عشرة ريالات للشتلة الواحدة بدلاً من ريالين العام الماضي، نتيجة رفع المزارعين وملاك حيازات زراعية في واحة الأحساء معدل زراعة البصل.





ارتفاع سعر شتلة البصل إلى 10 ريالات بدلاً من ريالين



مواعيد زراعة البصل الأخضر في الأحساء



الضاحية مساحة ألف متر تنتج 3 أطنان من البصل



الاعتماد على البصل المستورد وراء أزماته المتكررة



ضوابط لزيادة زراعة البصل



وأكد المزارعون على أنه رغم ازدياد مساحة زراعة البصل في الفترة الحالية، يبقى الإنتاج المحلي محدودًا مقارنة بحجم الطلب الكبير في السوق المحلي، وفقًا لـ "الوطن".وأشاروا إلى وجود محاولات لجعل زراعته موسمين، بهدف الوصول بالمنتج إلى الاعتماد عليه وتسويقه كأمن غذائي، متوقعين أن يشهد الموسم الحالي غزارة في إنتاج البصل الحساوي.وقال المهندس والخبير الزراعي علي الحسن، إن الموسم الزراعي للبصل «الأخضر» في الأحساء، يبدأ في سبتمبر من كل عام في الأراضي الرملية، ويُحصد أخضر في شهر ديسمبر.وأضاف، ويبدأ حصاد البصل المجفف للبذور في أكتوبر بعد استمراره في المشتل لمدة شهرين، ومن ثم نقله إلى الأرض الدائمة في يناير، ويستمر لمدة 6 أشهر.ونوه إلى أنه غالبًا تتم زراعة البصل الحساوي بذات الموقع المخصص لزراعة العيش الحساوي، موضحًا أن ضاحية زراعة البصل التي تقدر بـ 1000 متر مربع تنتج 3 أطنان من البصل.وأشار إلى أن سعره يبدأ من 15 ريالاً (أول الموسم في يونيو ويوليو) إلى 50 ريالاً (في أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر) للسلة الواحدة سعة (10 إلى 12 كيلوجرامًا).أضاف الحسن، أن الاعتماد على المستورد سبب رئيس وراء حدوث مثل تلك الأزمات في ارتفاع الأسعار ونقص الكميات، والخسائر المتتالية لمزارعي البصل المحليين في المملكة، وعزوفهم عن زراعته بتقليص المساحات والكميات، حتى يتمكن المزارع من تغطية تكاليفه.لافتًا إلى أن المزارعين المحليين، يمتلكون القدرة على العمل والتوسع في زراعة البصل، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي لهذا المنتج الأساسي، مؤكدًا عودة الأسعار إلى طبيعتها قريبًا.- مراعاة التوقيت المناسب لحصاده.- عدم التعجل في التسويق لتوازن العرض والطلب.- استخدام تقنيات متطورة لتخزينه.- ابتكار طرق حديثة لتعبئة المحصول.- مواكبة التسويق العالمي بدلًا من الطريقة التقليدية.