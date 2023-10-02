ارتفاع أسعار الذهب "هللة".. وعيار 24 يسجل 223 ريالاً

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 2 من أكتوبر، حيث شهدت ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بمقدار (هللة).





عيار 24 يسجل 222.88





عيار 21 يُسجل 195.02 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,932.25 ريال





أسعار الذهب أمس في المملكة





أوقية الذهب تسجل 6,931.80 ريال



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وسجل عيار 24 نحو 222.87 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 204.31 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 195.02 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 167.16 ريالاً، وسعر الذهب عيار 14 نحو 130.01 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 222.88سعر جرام الذهب عيار 22 204.31سعر جرام الذهب عيار 21 195.02سعر جرام الذهب عيار 18 167.16سعر جرام الذهب عيار 14 130.01وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,932.25 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,865.99 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 222.87سعر جرام الذهب عيار 22 204.29سعر جرام الذهب عيار 21 195.01سعر جرام الذهب عيار 18 167.15سعر جرام الذهب عيار 14 130.01وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 6,931.80 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 222,880.45 ريال.