ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 3 نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ. اضافة اعلان





عيار 24 يسجل 239.39 ريال





عيار 21 يُسجل 209.47 ريال





أسعار الذهب اليوم في المملكة





أوقية الذهب تسجل 7,445.84ريال





أوقية الذهب تسجل 7,427.36 ريال



وسجل عيار 24 نحو 239.39 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 219.44 ريال.وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 209.47 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.54 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.65 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 239.39سعر جرام الذهب عيار 22 219.44سعر جرام الذهب عيار 21 209.47سعر جرام الذهب عيار 18 179.54سعر جرام الذهب عيار 14 139.65وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,445.84 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,798.85 ريال.سعر جرام الذهب عيار 24 238.8سعر جرام الذهب عيار 22 218.9سعر جرام الذهب عيار 21 208.95سعر جرام الذهب عيار 18 179.1سعر جرام الذهب عيار 14 139.3وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,427.36 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 239,392.92 ريال.