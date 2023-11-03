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صحيفة تواصل الالكترونية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 209 ريالات

اسعار الذهب6
أسعار الذهب اليوم الجمعة
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تقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 3 نوفمبر، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعارِ.اضافة اعلان


عيار 24 يسجل 239.39 ريال

 وسجل عيار 24 نحو 239.39 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 219.44 ريال.


عيار 21 يُسجل 209.47 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 209.47 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 179.54 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 139.65 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

سعر جرام الذهب عيار 24        239.39         
سعر جرام الذهب عيار 22        219.44         
سعر جرام الذهب عيار 21        209.47         
سعر جرام الذهب عيار 18        179.54         
سعر جرام الذهب عيار 14        139.65


أوقية الذهب تسجل 7,445.84ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,445.84 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 238,798.85 ريال.
سعر جرام الذهب عيار 24        238.8
سعر جرام الذهب عيار 22        218.9
سعر جرام الذهب عيار 21        208.95         
سعر جرام الذهب عيار 18        179.1
سعر جرام الذهب عيار 14        139.3


أوقية الذهب تسجل 7,427.36 ريال

وقد وبلغ سعر أوقية الذهب 7,427.36 ريال، داخل المملكة، فيما بلغ سعر السبيكة، وزن كيلو الذهب نحو 239,392.92 ريال.

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