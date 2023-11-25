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اختتام مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الإيكاو الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل بدبي

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مشاركة وفد المملكة
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اختتم وفد المملكة برئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج مشاركته في مؤتمر الإيكاو الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل، الذي استضافته الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 حتى 24 نوفمبر 2023 في دبي.اضافة اعلان

 الدور الريادي للمملكة
واستعرض الوفد الدور الريادي للمملكة في حماية البيئة سواءً ضمن إطار منظمة "الإيكاو" أو "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي" أو غيرهما من المنظمات، وتبني المملكة عدة مبادرات منها "اقتصاد الكربون الدائري" ومبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، "ووقود الطيران منخفض الكربون".

وأكد وفد المملكة في ورقة عمل قدمها خلال أعمال المؤتمر أهمية المبادئ والعناصر الأساسية الواجب تبنيها للاتفاق على إطار عالمي لتطوير ونشر أنواع "وقود الطيران المستدام" و "وقود الطيران المنخفض الكربون"، إضافة إلى مصادر الطاقة الأنظف للطيران، وتبني السياسات الشاملة المحايدة دون تمييز ضد أي من مصادر الطاقة أو التقنيات أو أنواع الوقود.


وعقد وفد المملكة اجتماعات ثنائية - كل على حدة - مع وفود الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، جمهورية الصين الشعبية، كندا، مملكة إسبانيا، جمهورية الهند، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا.

وجرى خلال الاجتماعات استعراض عددٍ من الموضوعات المتعلقة بالمؤتمر، إضافة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والفرص الاستثمارية، وسبل التعاون في مجال النقل الجوي.

يذكر أن المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل شهد حضور أكثر من 1000 مشارك من مختلف أنحاء العالم، ووفود حكومية من أكثر من 90 دولة، وأكثر من 30 منظمة دولية وإقليمية ذات صلة؛ بهدف التحاور وتبادل الخبرات حول سبل خفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران.

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