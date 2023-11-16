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اختتام التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي" بالمنطقة الشمالية

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تمارين رماية الخليج
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أعلنت وزار الدفاع اليوم، اختتام التمرين البري المختلط "رماية الخليج العربي" بالمنطقة الشمالية في حفر الباطن.

التمرين كان بحضور قائد القوات البريةاضافة اعلان

وأكدت أن ذلك تم بحضور قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، وقائد القوات البرية بالقيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، وآمر القوة البرية الكويتية اللواء الركن محمد السويط.


تمرين رماية الخليج كان بمشاركة المملكة والكويت

وأضافت أنها فعاليات تمرين "رماية الخليج العربي 2023"، بنسخته الثانية الذي تستضيفه المملكة بالمنطقة الشمالية بحفر الباطن، انتهت اليوم، بمشاركة تشكيلات من القوة البرية الكويتية والقوات البرية الملكية السعودية إضافة إلى قوة سبارتن من القوات البرية الأمريكية.


تعزيز وتوحيد المفاهيم العسكرية

‏وأوضحت أن المشاركة في التمرين تأتي ضمن إطار التعاون المشترك لتعزيز وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال التدريب المشترك، بهدف رفع مستوى وكفاءة الجاهزية القتالية للقوات المشاركة في التمرين.


كما حضر الفعالية عدد من كبار الضباط القادة من الجانب الكويتي والسعودي والأمريكي.

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