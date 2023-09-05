احذر .. هذا التصرف يكلفك غرامة 3 آلاف ريال

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 10 مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهم النار في أراضي الغطاء النباتي، بمنتزه السودة في منطقة عسير.

ووقعت على المخالفين عقوبة مالية قدرها 3 آلاف ريال عن كل مخالف، تنفيذا لعقوبة إشعار النار في أراضي الغطاء النباتي.





مخالفة الصيد دون ترخيص





100 ألف ريال عقوبة استخدام الشباك



كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في محمية الملك سلمان الملكية ومنطقة الرياض.وضبط بحوزتهم (9) بنادق هوائية، و(8) طيور مصيدة، و(2) شبك صيد، وجهاز جذب طيور، و(1020) ذخيرة هوائية، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.وأوضحت القوات أن عقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام الشباك والشباك الساقطة والمصائد والأشراك غرامة (100) ألف ريال.وتبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية المناطق.