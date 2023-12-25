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احذر السرقة.. إليك أهم 4 وصايا عند الشراء من الإنترنت

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التسوق عن طريق الإنترنت
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عند استخدام بطاقة الائتمان للتسوق عبر الإنترنت، تكثر عمليات السرقة والاحتيال الإلكتروني الأمر الذي يسبب مشكلة كبيرة لدى الكثيرين.اضافة اعلان
ووفقًا لتوقعات التسوق عبر الإنترنت من "Adobe" لموسم العطلات لعام 2023، فإنه من المتوقع أن ينمو حجم المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 4.8% سنويًا.

وصايا عند الشراء من الإنترنت لتجنب التعرض للسرقة

وحسب الخبراء، فإن هناك طرقًا متعددة يمكن من خلالها حماية العديد من الناس حتى لا يكونوا فريسة وصيدًا ثمينًا وضحية شبكات الاحتيال الإلكتروني، وهي على النحو التالي:
1 - عدم الشراء ببطاقة مربوطة بحسابك الجاري، سواءً مدى أو فيزا.
2 - ⁠بعد الشراء، يجب إغلاق خاصية الشراء من الإنترنت في البطاقة.
3 – ضرورة الشراء من بطاقة مخصصة للمشتريات سواء كانت مسبة الدفع أو كانت بطاقة مدى مرتبطة بحساب فرعي عندك بدون مبالغ مالية كبيرة.
4 – التأكد من إغلاق حسابك الجاري خاصة جميع مزايا الشراء عبر الإنترنت، وعدم استخدامها إلا وقت الحاجة.
يأتي هذا في وقت أطلقت فيه عدة جهات حكومية تحذيرات للمواطنين من وقوعهم ضحايا للنصب الإلكتروني، عبر طرق مختلفة تنتهي بسرقة حساباتهم البنكية أو بياناتهم الخاصة.

تحذير من سرقة الحسابات البنكية

في الإطار نفسه أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك، تحذيرًا لكل عملائها من طرق جديدة للاحتيال المالي والمصرفي تقوم على وسائل الهندسة الاجتماعية.
وكشفت اللجنة، المقصود بالهندسة الاجتماعية،  أنه يتم استغلال نقاط ضعف في ذهن الضحية والتلاعب النفسي به، بما يؤدي إلى إفشاء المعلومات والبيانات السرية المحمية، مما يكبّده خسائر مالية فادحة.


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