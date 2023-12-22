احذر.. إطعام قرود البابون يعرضك لغرامة 500 ريال

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قال مدير إدارة المشاريع في “الحياة الفطرية” المهندس عمر السديس، إن إطعام قرود البابون من قبل المارة أحد أسباب تكاثرها.
قرود البابونوأضاف خلال مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن قرود البابون هي كائنات فطرية أصيلة في المنطقة، ومن المفترض أن تكون في مناطق برية ولايكون قريبًا من الأنسان.
وأشار إلى أن هذه الممارسات المتمثلة في إطعامها من قبل المارة هي سبب رئيسي لجذبها للمناطق السكنية والزراعية.
وأوضح أن نظام البيئة استحدث مخالفة بفرض غرامة بقيمة 500 ريال لإطعام الكائن الواحد.
فيديو | مدير إدارة المشاريع في "الحياة الفطرية" م. عمر السديس: إطعام قرود البابون من قبل المارة أحد أسباب تكاثرها، و 500 ريال عقوبة إطعامها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/GaX0rJfkc2— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 22, 2023