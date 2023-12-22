احذر.. إطعام قرود البابون يعرضك لغرامة 500 ريال

أ أ

قال مدير إدارة المشاريع في “الحياة الفطرية” المهندس عمر السديس، إن إطعام قرود البابون من قبل المارة أحد أسباب تكاثرها. اضافة اعلان





قرود البابون



وأضاف خلال مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن قرود البابون هي كائنات فطرية أصيلة في المنطقة، ومن المفترض أن تكون في مناطق برية ولايكون قريبًا من الأنسان.وأشار إلى أن هذه الممارسات المتمثلة في إطعامها من قبل المارة هي سبب رئيسي لجذبها للمناطق السكنية والزراعية.وأوضح أن نظام البيئة استحدث مخالفة بفرض غرامة بقيمة 500 ريال لإطعام الكائن الواحد.