احذر أن تكون منهم.. مليار شخص معرضون للإصابة بالكوليرا

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أبلغت تسع دول
خلال العام الحالي عن تفشي مرض الكوليرا على أراضيها على نطاق واسع، وهو أعلى عدد من
البلدان منذ عقد من الزمن.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكوليرا لاتزال تمثل خطراً متزايداً على الصحة العامة على مستوى العالم.
وقد أظهر
التقرير السنوي للمنظمة أن حالات الكوليرا في عام 2022 كانت ضعف تلك الموجودة في
عام 2021، وتعكس البيانات الحالية أن العام الحالي سيكون أسوأ.
تدهور الوضع
العالمي خلال 3 سنوات
وقال رئيس فريق الكوليرا في المنظمة الدكتور فيليب باربوسا أنه من غير المقبول وفاة أي شخص بسبب الكوليرا، وهو مرض بسيط للغاية وعلاجه غير مكلف.
وبعد إطلاق
خارطة الطريق العالمية لمكافحة الكوليرا في عام 2017 كانت الوفيات في انخفاض مطرد،
وبلغ عدد الوفيات المبلغ عنها خلال العام الحالي 3700 حالة وفاة أربعة أضعاف أعداد
عام 2020.
وفاة أربعة
أضعاف أعداد عام 2020
وأضاف أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، اتخذت مجموعة التنسيق الدولية المعنية بتوفير اللقاحات، قراراً غير مسبوق بالانتقال من نظام التلقيح ضد الكوليرا من جرعتين إلى جرعة واحدة.
وجاء هذا القرار
بسبب النقص العالمي الحاد في اللقاح، وبعد مرور عام، لازال العالم في الموقف نفسه،
ولايزال النقص في اللقاح مستمراً بينما تستمر حالات الكوليرا في الزيادة بلا هوادة.
النقص العالمي
الحاد في اللقاح
ولا يمكن أن تستخدم الجرعات المتاحة إلا للتخفيف من تفشي المرض بدلاً من منع حدوث فاشيات جديدة للكوليرا، حتى في المناطق الموبوءة والمعرضة للخطر.