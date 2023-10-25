احذر أن تكون منهم.. مليار شخص معرضون للإصابة بالكوليرا

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أبلغت تسع دول خلال العام الحالي عن تفشي مرض الكوليرا على أراضيها على نطاق واسع، وهو أعلى عدد من البلدان منذ عقد من الزمن. اضافة اعلان

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن الكوليرا لاتزال تمثل خطراً متزايداً على الصحة العامة على مستوى العالم.





تدهور الوضع العالمي خلال 3 سنوات





وفاة أربعة أضعاف أعداد عام 2020





النقص العالمي الحاد في اللقاح



مليار شخص مرضوع للإصابة بالكوليرا



وقد أظهر التقرير السنوي للمنظمة أن حالات الكوليرا في عام 2022 كانت ضعف تلك الموجودة في عام 2021، وتعكس البيانات الحالية أن العام الحالي سيكون أسوأ.وقال رئيس فريق الكوليرا في المنظمة الدكتور فيليب باربوسا أنه من غير المقبول وفاة أي شخص بسبب الكوليرا، وهو مرض بسيط للغاية وعلاجه غير مكلف.وبعد إطلاق خارطة الطريق العالمية لمكافحة الكوليرا في عام 2017 كانت الوفيات في انخفاض مطرد، وبلغ عدد الوفيات المبلغ عنها خلال العام الحالي 3700 حالة وفاة أربعة أضعاف أعداد عام 2020.وأضاف أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، اتخذت مجموعة التنسيق الدولية المعنية بتوفير اللقاحات، قراراً غير مسبوق بالانتقال من نظام التلقيح ضد الكوليرا من جرعتين إلى جرعة واحدة.وجاء هذا القرار بسبب النقص العالمي الحاد في اللقاح، وبعد مرور عام، لازال العالم في الموقف نفسه، ولايزال النقص في اللقاح مستمراً بينما تستمر حالات الكوليرا في الزيادة بلا هوادة.ولا يمكن أن تستخدم الجرعات المتاحة إلا للتخفيف من تفشي المرض بدلاً من منع حدوث فاشيات جديدة للكوليرا، حتى في المناطق الموبوءة والمعرضة للخطر.ومن المتوقع أن يصل الطلب على لقاحات الكوليرا هذا العام إلى ضعف الإنتاج السنوي، وتشير تقديرات المنظمة إلى أن ما لا يقل عن مليار شخص معرضون لخطر الإصابة بالكوليرا.