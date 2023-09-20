الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

احتفالات اليوم الوطني.. موعد الإجازة للطلاب وموظفي القطاع الخاص

اليوم الوطني
اليوم الوطني
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يحصل الطلاب في مختلف مدارس وجامعات المملكة على إجازة سنوية بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني.
ويحصل الطلاب على إجازة الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين يوم الأحد 9 من ربيع الأول 1445هـ، 24 من سبتمبر 2023م، نظرًا لموافقة يوم 23 من سبتمبر موعد الإجازة الأسبوعية (السبت).اضافة اعلان

الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني

وحددت وزارة التعليم، عددًا من الأهداف الرئيسة للاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار "نحلم ونحقق"، على رأسها، إبراز دور المؤسس الملك عبدالعزيز وأبنائه في لمّ شمل الوطن.

وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وتعزيز قيم الانتماء والولاء للدين والملك والوطن لدى الطلاب وجميع منسوبي التعليم.
وتتضمن الاحتفالات، فعالية "القائد القدوة"، والتي يكتب فيها الطلاب عن الصفات القيادية للمؤسس وتقدم في الإذاعة المدرسية، وفعالية "أوبريت وفلكلور" وتنفذها جميع الإدارات التعليمية بإشراك الطلاب، تبرز فيها جهود المؤسس وتجسيد مشاعر الحب والولاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده

موعد إجازة القطاعين الخاص وغير الربحي 

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن يوم السبت الموافق 23 من سبتمبر 2023، سيكون إجازة رسمية للقطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك تزامنًا مع مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى التقيد بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

اليوم الوطني


وفي 23 من سبتمبر من كل عام، تحتفل المملكة باليوم الوطني لتوحيد المملكة، وهو اليوم الذي يوافق إعلان الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود تحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 21 من جمادى الأولى 1351 هـ، الموافق يوم 23 من سبتمبر من عام 1932م.
واعتمد الملك عبدالله بن عبدالعزيز هذا اليوم يومًا وطنيًا للمرة الأولى في عام 2005.
ويختلف اليوم الوطني عن يوم التأسيس الذي تحتفل به المملكة في 22 من فبراير من كل عام.
وفي مثل هذا اليوم من عام 1932، أصدر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، مرسومًا بتوحيد المملكة.
بينما يحيي "يوم التأسيس" ذكرى تأسيس الدولة السعودية قبل حوالي ٣٠٠ عام، حين تولى الإمام محمد بن سعود حكم مدينة الدرعية في منتصف سنة ١٧٢٧.

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