احتراق مركبتين إثر حادث مروع بجدة والدفاع المدني يتدخل (صور)

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع المدني بجدة أخمد حريقًا في مركبتين إثر حادث مروري.





إصابة شخصين



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الحريق لم يسفر عن أية إصابات



4 فوائد لوجود كاشف الدخان في المنازل



وأضافت في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الحادث :" نتج عنه إصابة شخصين تم نقلهما للمستشفى بوساطة الجهة المختصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية تحركت لإخماد حريق شب في أحد المستودعات.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة وتمكنت من إخماد حريق شب في مستودع بحي الخالدية في الدمام دون وقوع أية إصابات.في الوقت نفسه، أكدت المديرية أهمية وجود كاشف الدخان في المنازل، ودوره في حماية الإنسان والمحافظة على الممتلكات.وبينت أن وجود كاشف الدخان يعمل على تفادي وقوع أي حادث - لا قدر الله -، وتعجيل عمليات الإخلاء.وتكمن أهمية كاشف الدخان في العديد من العلامات والإشارات المهمة التي تعمل على تفادي حوادث الحريق منها:1ـ التنبيه بوجود حريق في المبنى بوقت مبكر،2ـ تسهيل اكتشاف موقع الدخان، والمساعدة على سرعة مكافحة الحريق،3ـ إصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم،4ـ يعمل على تحسس الدخان والإنذار بوقوع الحريق من خلال إصدار أصوات مسموعة تتضمن إشارة تنبيه لسكان المنازل والعاملين في المنشآت.