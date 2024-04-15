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اجتاح سلطنة عمان.. هل يؤثر "منخفض المطري" على أجواء المملكة؟

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منخفض المطري
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والمنخفض المطري الذي يجتاح سلطنة عمان وأجزاء من الإمارات، يتوقع خبراء الأرصاد أن تتأثر أجزاء من المملكة بحالة مطرية ورياح سطحية نشطة.اضافة اعلان


هل يؤثر منخفض المطري على أجواء المملكة؟

وكشف المتحدث الرسمي في المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، عن تأثير "منخفض المطير" على المملكة، مشيرًا إلى أنه يمتد للإمارات وسلطنة عمان.


منخفض جوي وأمطار غزيرة

وفي تصريحات لـ "اليوم"، أوضح أن أجواء المملكة تتأثر منذ أمس وحتى اليوم الاثنين بمنخفض جوي، وذلك بهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة وخصوصًا على المنطقة الشرقية والأجزاء الواقعة بين منطقتي الشرقية والرياض.

وأشار متحدث "الأرصاد"، إلى أن تأثير المنخفض يمتد إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان يومي الثلاثاء والأربعاء.

تقلبات جوية وطقس غير مستقر في إبريل

من جانبه أوضح محلل الطقس عبدالهادي العبدالهادي، أن شهر إبريل يشهد الكثير من التقلبات الجوية والمنخفضات التي تؤثر على أجواء المملكة بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

حالة مطرية تؤدي لجريان الشعاب والأودية

وتوقع العبدالهادي أن تستمر اليوم الاثنين تأثيرات منخفض المطير على سلطنة عمان وتستمر حتى المساء على محافظات شمال الشرقية العمانية وجنوبها والداخلية ومسقط وجنوب الباطنة، وتتراوح كميات الأمطار من 30 إلى 120 ملم تؤدي لجريان الشعاب والأودية.


وعلى مدار يومين، تسبب المنخفض الجوي الذي أطلق عليه "منخفض المطير"، بهطول أمطار غزيرة رعدية مصحوبة برياح هابطة نشطة، وتساقط لحبات البرد على سلطنة عمان، ومن المتوقع أن يؤثر نسبيًا على أجواء المملكة.
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