اجتاح الشاطئ.. شاهد قوة المد البحري في كورنيش جدة

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استمرارًا للتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق المملكة، ارتفع المد البحري واحتاج كورنيش محافظة جدة بمنطة مكة المكرمة.

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شاهد قوة المد البحري في كورنيش جدة



انخفاض درجات الحرارة وأمطار على مكة والمدينة



أمطار ورياح متربة على 12 منطقة



تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عاى مواقع التواصل الاجتامعي، كيف ارتفع المد البحري على طول الشاطئ بكورنيش جدة، وسط نقلبات جوية وسماء غائمة بمنطقة مكة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.في حين ما تزال الفرصة مهيأ لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك "علقان – الظهر – جبل اللوز"، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة خاصة على أجزاء من غرب ووسط المملكة.