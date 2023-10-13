اتصالات هاتفية.. وزير الخارجية يناقش مع نظرائه بعدة دول الوضع في غزة

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أجرى
صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم،
بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلدت.
مناقشة
استمرار تصعيد العمليات العسكرية وجرى خلال الاتصال، مناقشة استمرار تصعيد العمليات
العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع.
وأكّد سموه على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها.
منع
التهجير القسري لسكان غزة وشدد سموه على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره
لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل
للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
اتصال هاتفي بوزير خارجية الهندكما
أجرى بن فرحان، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام
جايشانكر.
وناقش الوزيران، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.
اتصال هاتفي بوزير خارجية البرازيلوأجرى
الوزير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو
فييرا.
رفض استهداف المدنيين العزّل
وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، استمرار العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكّد سموه رفض استهداف المدنيين العزّل بأي شكل، واحترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، وضرورة رفع الحصار عن غزة.