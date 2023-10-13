الجمعة، 28 ربيع الأول 1445 ، 13 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

اتصالات هاتفية.. وزير الخارجية يناقش مع نظرائه بعدة دول الوضع في غزة

وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله
وزير الخارجية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلدت.اضافة اعلان

مناقشة استمرار تصعيد العمليات العسكرية

 وجرى خلال الاتصال، مناقشة استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع.
وأكّد سموه على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها.

منع التهجير القسري لسكان غزة

 وشدد سموه على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

اتصال هاتفي بوزير خارجية الهند

كما أجرى بن فرحان، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.
 وناقش الوزيران، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.

اتصال هاتفي بوزير خارجية البرازيل

وأجرى الوزير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.
رفض استهداف المدنيين العزّل
 وبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، استمرار العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكّد سموه رفض استهداف المدنيين العزّل بأي شكل، واحترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، وضرورة رفع الحصار عن غزة.

تنفيذ القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية

 وحثّ سموه البرازيل بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، مؤكداً سموه أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية.

إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية

وشدد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال، على ضرورة رفع الحصار عن غزة، وأن تلتزم إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، مؤكداً أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.

اقرأ أيضا

أهم 10
10:37 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير المالية
10:20 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يشاركان في اجتماع مجموعة العشرين

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

مبتعث سعودي
8:53 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

مبتعث ينال جائزة "كينيث إم هابر" للمنجزات الأكاديمية والبحثية

اقرأ أيضا

لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب وشبورة بمحافظات الشرقية

الأمن العام يشارك في توعية بأضرار المخدرات ومخالفي أنظمة الإقامة والعمل

الكلية التقنية بطريف تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثاني

بالفيديو .. انطلاق تمرين مهم لقطاعات قوى الأمن الداخلي

تنبيه مهم من الهيئة العامة للطرق حول طريق الرياض الرين بيشة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 3:45 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: على مجلس الأمن تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية

879756 2:39 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

" التعاون الخليجي" يؤكد أهمية استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

التعاون-الإسلامي-2 1:08 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

المملكة تدعو إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون لبحث التصعيد في غزة

بمزييمكيدي 7:25 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

استشهاد صحافيين فلسطينيين في العدوان المتواصل على قطاع غزة

اقرأ أيضا

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم

7686696
6:51 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شاهد.. مياه الأمطار والسيول تُحوّل شوارع جازان لأنهار

وزير الخارجية
6:49 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة ترفض استهداف المدنيين وتطالب برفع الحصار عن غزة

678679و68976
5:34 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شاهد.. السيول وغزارة الأمطار على أبوعريش في جازان

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
10:37 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أهم 10.. سر بكاء خطيب المسجد الحرام وتعويضات من شركات الكهرباء للمستهلكين

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
9:28 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزارة الخارجية: المملكة تؤكد رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
7:09 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين ٦٩ قاضيًا بديوان المظالم

العالم في أسبوع - صغيرة
6:54 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة والمعايير الجديدة لصرف حساب المواطن

وزير الخارجية
6:49 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

وزير الخارجية: المملكة ترفض استهداف المدنيين وتطالب برفع الحصار عن غزة

شركات الكهرباء
5:26 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

شركات الكهرباء ملزمة بتعويض المستهلك في حال التقصير نقدًا أو بالحسم