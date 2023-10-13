اتصالات هاتفية.. وزير الخارجية يناقش مع نظرائه بعدة دول الوضع في غزة

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أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزيرة خارجية مملكة النرويج أنيكين هويتفيلدت. اضافة اعلان





مناقشة استمرار تصعيد العمليات العسكرية



منع التهجير القسري لسكان غزة



اتصال هاتفي بوزير خارجية الهند



اتصال هاتفي بوزير خارجية البرازيل



تنفيذ القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية



إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية



وجرى خلال الاتصال، مناقشة استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع.وأكّد سموه على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها.وشدد سموه على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.كما أجرى بن فرحان، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.وناقش الوزيران، تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.وأجرى الوزير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية ماورو فييرا.رفض استهداف المدنيين العزّلوبحث الوزيران خلال الاتصال الهاتفي، استمرار العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكّد سموه رفض استهداف المدنيين العزّل بأي شكل، واحترام القانون الدولي الإنساني من جميع الأطراف، وضرورة رفع الحصار عن غزة.وحثّ سموه البرازيل بحكم دورها كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية، مؤكداً سموه أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية.وشدد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال، على ضرورة رفع الحصار عن غزة، وأن تلتزم إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، مؤكداً أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، ويضمن الأمن والاستقرار للمنطقة والعالم.