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ابنة "حميدان التركي" المعتقل بأمريكا تكشف عن تطور جديد في قضيته

حميدان التركي
حميدان التركي
أ أ
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قالت أروى حميدان، ابنة المواطن المعتقل في أمريكا حميدان التركي،  إن والدها يستعد  لجلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية غدا  الخميس القادم ٢٥ أبريل ٢٠٢٤، مضيفة أنه من المفترض أن تبدأ الجلسة الساعة ٨ صباحاً بتوقيت كولورادو - الساعة ٥ مساء بتوقيت الرياض.اضافة اعلان

مطالبة بإعادة المحاكمة:

وكتبت عبر حسابها عبر منصة "لإكس" :" تختلف جلسة المطالبة بإعادة النظر في القضية عن الجلسات السابقة للإفراج المشروط - التي تم تأجيلها في آخر جلسة الى سنة 2026 . حيث أن جلسة الإفراج المشروط هي جلسة للمطالبة بالإفراج بعد اكتمال المحكومية وتأهيل المحكوم عليه، بينما هذه الجلسة (35C) هي مطالبة بإعادة المحاكمة بأسباب الأخطاء الفنية في إجراءات المرافعة الأولى ولوجود أدلة لم يتم الاستدلال بها أثناء المرافعات السابقة".
وأضافت :" ونتطلع أن ينتج عن هذه الجلسة، الموافقة على الطلب والافراج المباشر وإعادة المحاكمة من جديد والتي قد تغير مسار القضية وقد ينتج عنها براءة الوالد."

التركي يناشد الدعاء له

وقبل ذلك، نشر تركي حميدان التركي، رسالة صوتية من والده من داخل أحد السجون الأمريكية، حيث يقضي عقوبة السجن، يناشد فيها "الأهل والأحباب الكرام"، الدعاء له قبل نظر جلسة الاستئناف في أواخر الشهر المقبل.

وقال التركي في الرسالة الصوتية: "أرجو منكم الدعاء لي بأن ييسر الله في جلسة الاستئناف أمام محكمة أرابهو في يوم الخميس 16 من شوال 1445هـ، الموافق 25 من إبريل 2024م".
وقدّم في رسالته الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لاهتمامها ودعمها المباشر في قضيته، وأن يبارك في كل الجهود المبذولة.
وأثارت الرسالة التي وجهها التركي أمس السبت، تفاعلاً واسعًا بين المتابعين وسط دعوات بأن يفرج الله كربه.

18 عامًا على سجن التركي

والتركي مسجون منذ عام 2006، بزعم التحرش بخادمته وإساءة معاملتها وعدم دفع أجرها. وعلى الرغم من نفيه للتهم الموجهة له واعتبارها "مؤامرة"، إلا أن القضاء الأمريكي رفض عدة طعون مقدمة لتبرئته من التهم المنسوبة، في حين قال هو إنه رفض خيانة بلده فتم تلفيق هذه التهم له واختار أن يتحملها، وفقًا لمقطع فيديو نشره ابنه في وقت سابق.

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