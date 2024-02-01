ابتكار.. رصد الوقوف الخاطئ للمركبات بالذكاء الاصطناعي بجامعة جدة

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تستخدم جامعة جدة، تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لرصد
وقوف المركبات بشكل خاطئ، ضمن مشروعاتها البحثية الابتكارية.
وحصد مشروع جامعة جدة المركز الثاني في محور الابتكار بالملتقى السادس للسلامة المرورية، الذي نظمته الجمعية السعودية للسلامة المرورية.
كشف المركبات
المخالفة للوقوف بالذكاء الاصطناعيويعمل المشروع على كشف المركبات المخالفة
للوقوف السليم في المواقف المختلفة بمختلف أنحاء المدينة، بتوظيف تقنيات الذكاء
الاصطناعي؛ التي يتم خلالها التعرف على المركبة المخالفة وتحديد موقعها بـ(GPS).
ويقوم النظام تلقائيًا بإرسال تنبيه إلى هواتف رجال المرور لإبلاغهم بموقع المخالفة وعرض صورة لها.