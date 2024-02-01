ابتكار.. رصد الوقوف الخاطئ للمركبات بالذكاء الاصطناعي بجامعة جدة

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تستخدم جامعة جدة، تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لرصد وقوف المركبات بشكل خاطئ، ضمن مشروعاتها البحثية الابتكارية.

وحصد مشروع جامعة جدة المركز الثاني في محور الابتكار بالملتقى السادس للسلامة المرورية، الذي نظمته الجمعية السعودية للسلامة المرورية. اضافة اعلان





كشف المركبات المخالفة للوقوف بالذكاء الاصطناعي



توفير الوقت لرجال المرور وسرعة التعامل مع المخالفة



فريق من طلاب جامعة جدة يصممون الاختراع



ويعمل المشروع على كشف المركبات المخالفة للوقوف السليم في المواقف المختلفة بمختلف أنحاء المدينة، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ التي يتم خلالها التعرف على المركبة المخالفة وتحديد موقعها بـ(GPS).ويقوم النظام تلقائيًا بإرسال تنبيه إلى هواتف رجال المرور لإبلاغهم بموقع المخالفة وعرض صورة لها.ويهدف هذا الاختراع إلى توفير الوقت والجهد لرجال المرور، إضافة إلى تسريع عملية التعامل مع هذا النوع من المخالفات، واتخاذ الإجراءات المناسبة قبل التأثير على حركة المرور.وعمل على تصميم هذا الاختراع فريق طلابي تحت إشراف الدكتورة إلهام الغامدي، من كلية علوم وهندسة الحاسب تخصص ذكاء اصطناعي، ويضم الطالبات: مها المعيكل، ريناد فلمبان، غدي بابور، أفنان الجهني.