ابتكارات وحلول.. مليون و450 ألفًا من ذوي الإعاقة يعيشون بالمملكة

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أعلن متحدث هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، خالد خبراني، أن هناك مليونًا و450 ألف شخص من ذوي الإعاقة يعيشون بالمملكة. اضافة اعلان





ذوو الإعاقة بالمملكة



pic.twitter.com/aBpMPF2BQY #الإخبارية فيديو | متحدث هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة خالد خبراني: يبلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة مليون و 450 ألف وتقديم الابتكارات والحلول تسهم بتمكينهم في المجتمع #برنامج_120 January 12, 2024

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إنهم يتوزعون جغرافيًا على جميع أنحاء المملكة، مشيرًا إلى أن الابتكار يعد أحد أهم الحلول التي تسهم في تمكين ذوي الإعاقة للوصول إلى مجتمع حيوي.وأضاف أن الأشخاص ذوي الإعاقة يحظون باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، متمثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والدعم المستمر من كافة القطاعات من أجل الوصول إلى مجتمع شامل وموائم يُعد للاندماج والشمولية.





أنواع الإعاقات



واستنادًا لهيئة الإحصاء فعدد الأشخاص ذوي الإعاقة كالتالي:- الإعاقات السمعية: 289.355- فرط الحركة وتشتت الانتباه: 30.155- الإعاقات الحركية: 833.136- اضطراب طيف التوحد: 53.282- متلازمة داون: 19.428- الإعاقات بصرية: 811.610وتنص الأنظمة في المملكة على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق كغيرهم في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة وشمولهم ضمن وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى.