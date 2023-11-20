إيقاف صرف معاش الضمان عند عدم الجدية في هذا الأمر

أ أ

نبّهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى الأسباب المؤدية لإيقاف صرف معاش الضمان. اضافة اعلان





عدم قبول فرص العمل المقدمة





لم يتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة





شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



وشددت الوزارة، من خلال حساب «الضمان الاجتماعي والتمكين» عبر منصة «إكس»، على أن عدم جدية المستفيد القادر على العمل في البحث عن عمل وعدم قبوله فرص العمل المقدمة له يحرمه من المعاش.وعدم تقدم المستفيد لمنصات التوظيف المعتمدة لدى الوزارة، يعرضه لإيقاف صرف المعاش.ونصّت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة من نظام الضمان الاجتماعي على ما يلي: يتوقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل.ولم يتقدم لمنصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.-الإقامة الدائمة في المملكة.-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريال للفرد الواحد.-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.