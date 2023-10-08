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صحيفة تواصل الالكترونية

إيقاف العمل بالمخاطبات الورقية حول صكوك العقارات

عقارات
صكوك العقارات
أ أ
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أكملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خدمة تحديث الصكوك الورقية باستخدام الهوية العقارية من خلال خدمة التقرير المساحي عبر منصة "بلدي".اضافة اعلان
وبناء عليه، أوقفت وزارة العدل المخاطبات الورقية بين كتابات العدل والأمانات والبلديات فيما يتعلق بتوضيح أو تصحيح الوصف العقاري، واستبدال الربط الإلكتروني بذلك بين الجهات ذات العلاقة.


تسريع إنجاز تطبيق الهوية العقارية

وتقوم كتابات العدل بإيقاف استقبال المعاملات الورقية المعلقة بالفرز والدمج بموجب توجيه الوزارة، على أن يكون إلكترونيًا، وذلك في إطار تسريع إنجاز تطبيق الهوية العقارية.


عدم الازدواجية في الصكوك

ويمنح رقم الهوية العقارية للصكوك الحديثة الملكية العقارية، ويضمن عدم الازدواجية في الصكوك، وعدم تداخل الملكيات، إذ يصدر لكل عقار على حدة.
وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية إصدار الهوية، ويتم توثيق ذلك من وزارة العدل، ويستهدف ذلك اختصار مجموعة من الإجراءات، وتسريع اعتماد المخططات، وضمان دقة المعلومات وسلامتها.
إضافة إلى الشفافية واعتماد هوية عقارية تحدّد تفاصيل الأرض بشكل معتمد وموثوق لدى جميع الجهات عبر تطبيق معايير وضوابط محكمة متّفق عليها بين وزارتي العدل والشؤون البلدية القروية والإسكان.


ضوابط الاستفادة من خدمة إثبات الهوية

بينما تمكن وزارة العدل الاستفادة من خدمة إثبات الهوية العقارية عبر مجموعة من الضوابط، ومنها التحقق من صحة الصكوك العقارية، وخلوّ العقار من التداخل والازدواجية.
بالإضافة إلى التأكد من مطابقة الصك طبيعة العقار، وألا تكون الصكوك صادرة على المرافق العامة، وألا يقع العقار في مجاري السيول وبواطن الأودية.

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