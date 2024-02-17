إيراني ينهي حياة 12 فردًا من أسرته

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أقدم رجل إيراني، على ارتكاب جريمة بشعة بحق أسرته، إذ أنهى حياة 12 شخصًا بإطلاق الرصاص عليهم.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الرجل يبلغ من العمر 30 عاما، أنهي حياة 12 من أقاربه بالرصاص، اليوم السبت، في منطقة ريفية نائية جنوب شرقي إيران، في أعنف حادث إطلاق نار منذ عقود.



خلافات عائلية:



اعتقال جندي إيراني بعد قتل 5 من زملائه:



وقال رئيس وزارة العدل في محافظة كرمان، إبراهيم حميدي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن المسلح فتح النار على والده وشقيقه وأقاربه في الصباح الباكر في إحدى القرى بسبب خلافات عائلية.وذكر التقرير، الذي لم يحدد هوية المهاجم، أنه استخدم بندقية كلاشينكوف هجومية.ومؤخرًا، قال قائد مقر المنطقة الجنوبية الشرقية للجيش الإيراني العميد غلام عليان، إن الجيش اعتقل جنديا أطلق النار على 5 من رفقائه وأرداهم قتلى عصر أمس، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.ونسبت الوكالة للعميد غلام عليان، قوله إن الهارب قد تم اعتقاله في ضواحي مدينة زرند في جنوب شرقي إيران، وإن التحقيق جار لمعرفة دوافع ارتكاب حادث إطلاق النار وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقاً.وأضاف أن الجندي المتهم كان يقوم بواجب حراسة بأحد المواقع العسكرية للجيش، إذ دخل على صالة استراحة الجند، وأطلق النار عليهم بدوافع مجهولة لغاية اللحظة.والواقعة نادرة الحصول في محافظة كرمان الجنوبية، وتأتي في خضم مخاوف أمنية بعد تفجيرين تبنّاهما تنظيم "داعش".