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صحيفة تواصل الالكترونية

إيراني أصيب بنوبة قلبية أثناء قيادة سيارة في منطقة مكتظة بالسكان.. ماذا حدث؟

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الحادث
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وثق مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، حافلة انحرفت عن مسارها، واقتحمت منطقة مكتظة بالمارة والسيارات.

إصابة قائد سيارة بنوبة قلبية:اضافة اعلان


وبحسب ما تم تداوله، فقد انحرفت السيارة عن مسارها بسبب إصابة السائق بنوبة قلبية.

أيضا كشف الفيديو الحافلة وهي تنحرف بشكل مفاجئ عن الطريق وتقتحم دوراً وتصطدم لاحقاً بإحدى السيارات، فيما هلع عقبها المارة مسرعين لمعرفة ما حدث.

كما أظهر مقطع الفيديو مصاباً ممداً على الأرض، يعتقد أنه سائق الحافلة فيما يحاول الأشخاص من حوله إنقاذه وتقديم المساعدة له.

كما تداولت المواقع الإيرانية أن الحادث وقع الليلة الماضية في مدينة خوي الواقعة شمال غربي إيران.

ورغم خروج الحافلة عن السيطرة فإنه لم تقع وفيات ولم يبلغ عن وقوع إصابات خطيرة، وفق ما ذكرت تلك المواقع.

يذكر أن حوادث السير في إيران تزايدت خلال السنوات الأخيرة، حيث قتل أكثر من 20 ألف شخص بسبب هذه الحوادث في 2020.

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