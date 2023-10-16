إنهاء معاناة 178 مريضا بالطائف من خلال مبادرة مجتمعية

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، مبادرة نوعية متميزة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لإنهاء معاناة 178 مريضاً بالعظام. اضافة اعلان



هدف المبادرة

وهدفت المبادرة إلى المسارعة في خدمة المتواجدين على قوائم الانتظار في أمراض العظام المفصلية المتنوعة والعمل على استبدال مفاصل الركب للمحتاجين.



بدأت خطة المبادرة بدراسة 266 حالة تشمل استبدال مفاصل الركبة والحوض ومناظير الكتف (إصلاح وترميم، تثبيت خلع الكتف-إصابات الرسغ).



وقام المستشفى قبل العمليات باستدعاء المرضى على قوائم الانتظار ومن ثم إجراء الفحوصات اللازمة لهم وإجراء العمليات والعمل على المتابعة المستمرة بعدها وصرف الأدوية اللازمة.



178 حالة



وتستهدف المبادرة 178 في حاجة إلى التدخل وقام مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بدور محوري في تنفيذ المبادرة من خلال خطة عمل شاملة وتجهيز غرف العمليات وإعداد خطة العلاج والتشافي لكل مريض. أهداف المبادرة



- تقليل قوائم انتظار عمليات العظام والمفاصل.



- تدريب وتطوير الأطباء.



-تعزيز تلقي المواطن للرعاية الطبية اللازمة.



-تفعيل دور الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال. -التجمع الصحي.



-الغرفة التجارية.



-جمعية تكامل.



-شركة أيد الطبية.



-برنامج المدن الصحية.



-الشؤون الصحية.



المشاركون في المبادرة