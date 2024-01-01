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إنقاذ 3 أشخاص بعد سقوط واجهة مبنى عليهم بحي الصحافة في الرياض

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الدفاع المدني
أ أ
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أعلن الدفاع المدني بالرياض إنقاذ 3 أشخاص إثر سقوط جزئي بواجهة مبنى تحت الإنشاء بحي الصحافة.

الدفاع المدني يعلن نقل المصابين للمستشفى:اضافة اعلان


وأوضح الدفاع المدني في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

في وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن الدفاع  بالرياض نجح في تحرير لسان طفلة علق في قطعة معدنية، مؤكدًا أن الطفلة بصحة جيدة.

تحرير لسان طفلة في الرياض

وكتب الحساب الرسمي لـ"الدفاع المدني" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويت سابقًا)، :" الدفاع المدني بالرياض يحرر لسان طفلة علق في قطعة معدنية، وهي بصحة جيدة".

وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني أن فرق الإنقاذ تحركت للسيطرة على حريق في منطقة الرياض.

إخماد حريق في شقة بالرياض

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تمكنت ولله الحمد، من إخماد حريق شب في في شقة بعمارة سكنية.

الحريق لم يسفر عن أية إصابات

وأكدت في الوقت نفسه، أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات ولا خسائر.




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