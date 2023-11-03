إنقاذ شخص حاصرته السيول داخل مركبة بالطائف

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أعلن الدفاع المدني أنه تم إنقاذ أحد الأشخاص بعد أن حاصرته السيول داخل مركبة في الطائف.





الدفاع المدني:



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محافظة تيماء:



حائل:



محافظة الطائف:



محافظة طريف:



وأوضح الدفاع المدني أن الشخص بصحة جيدة بعدما تم فحصه عقب عملية الإنقاذ مباشرة.في وقت سابق، شهدت العديد من المناطق والمحافظات في المملكة، أمس، تساقطا مكثفا لمياه الأمطار، والتي تراوحت ما بين الخفيفة إلى الغزيرة.البداية في محافظة تيماء، حيث هطلت مساء أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظة, شملت مركز الجهراء وضواحيه.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.وفي حائل، هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.كما هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف وضواحيها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.وهطلت أمس أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.