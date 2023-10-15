إنقاذ حياة مريض أربعيني تعرّض لجلطة دماغية بالجوف

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نجح الفريق الطبي في قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف في إنقاذ حياة مريض في العقد الرابع من العمر تعرض لجلطة دماغية تمثلت بضعف شديد بالجانب الأيسر من الجسم، اضافة اعلان





مباشرة الحالة:



مذيب الجلطة



الجمعية الأمريكية:



وبعد مباشرة الحالة من أطباء الطوارئ وأطباء الأعصاب تم الاستعانة بجهاز ( Telestroke) بالتعاون مع مستشفى صحة الافتراضي ومناقشة الحالة والأشعة والفحص السريري مع استشاري متخصص في السكتات الدماغية عن بُعد.كما تقرر إعطاء المريض مذيب للجلطة ونقله للعناية المركزة تحت متابعة من الأطباء والتمريض، وبفضل الله بدأ التحسن السريري تدريجياً يظهر على المريض خلال الساعات الأولى من إعطائه المذيب وخروجه من العناية المركزة لقسم التنويم.يذكر أن طوارئ مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف استقبل منذ بداية العام الجاري 2023م عدد15047 مراجعًا فيما بلغ عدد المرضى المنومين 3647 مريضًا.في سياق متصل، منحت الجمعية الأمريكية لبنك الدم، شهادة (AABB)، لقسم بنك الدم في مستشفى الملك عبدالعزيز التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالأحساء، بعد اجتيازه للمتطلبات التي نصت عليها الجمعية، وتطبيقه للمعايير العالمية المطبقة في بنوك الدم، واتفقت الجمعية على تحقيق البنك جميع المتطلبات، الطبية والفنية المطلوبة.ويأتي تحقيق بنك الدم في مستشفى الملك عبدالعزيز بالأحساء، لهذه الشهادة والاعتراف الدولي، بعد اعترافات سابقة، وتميزه المستمر الذي منحه شهادات مختلفة من منظمات وجمعيات وهيئات، وتعكس هذه الانجازات الحرفية التي وصل إليها، والتي تنعكس إيجابياً على الخدمة المقدمة للمريض.وأكدت الجمعية أن حصول القسم على هذه الشهادة يؤكد تطبيقه للأنظمة والتعليمات، وحرصه الشديد على سلامة المتبرعين والمرضى، ويأتي هذا الاعتراف ليصنف هذا القسم كواحد من بنوك الدم المعتمدة دولياً، في إنجاز يضاف للانجازات المستمرة والمتلاحقة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.