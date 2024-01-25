"إنفاذ" يطرح 224 عقارًا للبيع والتصفية في 26 مزادًا

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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 26 مزادًا علنيًا منوعةً ما بين حضوري وإلكتروني، لبيع وتصفية 224 عقارًا سكنيًا وتجاريًا.

مزادات إنفاذ