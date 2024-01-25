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"إنفاذ" يطرح 224 عقارًا للبيع والتصفية في 26 مزادًا

إنفاذ
إنفاذ
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 26 مزادًا علنيًا منوعةً ما بين حضوري وإلكتروني، لبيع وتصفية 224 عقارًا سكنيًا وتجاريًا.

 

مزادات إنفاذ

وقال إن هذه العقارات موزعةً على 8 مناطق بالمملكة، وذلك خلال الفترة من 25 ـ 31 يناير 2024.اضافة اعلان
وأوضح المركز أن المزادات العلنية تتضمن 13 مزادًا لعرض 122 عقارًا بمنطقة الرياض، و 3 مزادات لعرض 19 عقارًا في منطقة مكة المكرمة، ومزادين لعرض 27 عقارًا في المدينة المنورة، و 4 مزادات لعرض 32 عقارًا في المنطقة الشرقية، ومزادًا لعرض 9 عقارات في منطقة القصيم، ومزادًا لعرض عقارين في الباحة، ومزادًا لعرض 8 عقارات في حائل، ومزادًا في عسير لعرض 5 عقارات.
وأشار إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر زيارة الموقع الإلكتروني infath.gov.sa ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.
يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات الحكومية والقضائية والقطاع الخاص والأفراد، بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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