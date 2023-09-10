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"إنفاذ" تنظم 23 مزادًا علنيًا لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجاريًا

انفاذ
"إنفاذ" يعلن عن إقامة 23 مزادًا علنيًا
أ أ
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 23 مزادًا علنيًا، وذلك ابتداءً من 10ـ 14 من شهر سبتمبر الجاري.
مبينًا أن المزادات حضورية وإلكترونية، لبيع وتصفية 268 عقارًا سكنيًا وتجاريًا وزراعيًا وصناعيًا تقع في 10 مناطق ومدن في المملكة.اضافة اعلان


3 مزادات في مكة المكرمة

وتبدأ المزادات بإقامة 3 مزادات في منطقة مكة المكرمة وذلك لعرض 51 فرصة عقارية، و43 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة بواقع 3 مزادات، و16 عقارًا بمنطقة الرياض تشمل 3 مزادات متنوعة.
ويوجد 44 فرصة عقارية في منطقة القصيم وذلك في 4 مزادات، و3 مزادات بالمنطقة الشرقية لاستعراض 51 عقارًا، وفي منطقة حائل يقام مزادان لاستعراض 28 فرصة عقارية.


18 فرصة عقارية في عسير

وفي سكاكا يقام مزادان لاستعراض 5 عقارات، ويقام في جيزان مزاد لعرض 7 فرص عقارية، وفي منطقة الباحة يقام مزاد لعرض 5 عقارات، وفي منطقة عسير يقام مزاد لاستعراض 18 فرصة عقارية متنوعة.
 وأوضح المركز أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.


مبادرات برنامج التحول الوطني

 يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.
ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات.
وتصفية التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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