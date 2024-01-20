إنشاء 3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى بعسير

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، حفل توقيع اتفاقيات أوقاف "الشاكرين" مع الشؤون الصحية بعسير، وجامعة الملك خالد. اضافة اعلان





3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى:



مركز التأهيل والأطراف الصناعية:





تهدف إلى إنشاء 3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى، ويهدف إنشاء مركز الأورام ومركز غسيل الكلى بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد لخدمة المناطق الجنوبية، ومركز التأهيل الطبي والأطراف الصناعية بمستشفى عسير المركزي.قدمت الأوقاف دعماً مالياً بمبلغ 150 مليون ريال لإنشاء المراكز، ومن المتوقع أن تنتهي أعمالها في عام 2026م.وتأتي فكرة إنشاء مركز الأورام بهدف تقديم خدمات العلاج الإشعاعي، وزراعة النخاع الشوكي لمرضى أورام الدم، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وخدمات العلاج الكيماوي.وسيعنى مركز التأهيل والأطراف الصناعية بتقديم خدمات الأطراف الصناعية، وخدمات العلاج الطبيعي وطب التأهيل والعلاج الوظيفي، بما يتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة العالمية، وسيحقق إنشاء هذا المركز العديد من الأهداف للمستفيدين منها، زيادة نسبة فرص نجاح تركيب الأطراف.يقدم مركز الغسيل الكلوي خدماته آلاف المواطنين في منطقة عسير، عبر تزويده بوحدات متكاملة وبمواصفات عالية وبأحدث التقنيات العالمية، وتوفيره جميع الخدمات المرتبطة بالغسيل الكلوي، من أدوية ومستلزمات طبية، وعمل تحاليل دورية للمرضى، وتركيب القساطر والعمليات الجراحية الخاصة، إلى جانب توفير قوى عاملة بخبرات عالية من أطباء وممرضين.