السبت، 08 رجب 1445 ، 20 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إنشاء 3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى بعسير

إنشاء 3 مراكز صحية
وزارة الصحة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
رعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، حفل توقيع اتفاقيات أوقاف "الشاكرين" مع الشؤون الصحية بعسير، وجامعة الملك خالد.اضافة اعلان

3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى:


تهدف إلى إنشاء 3 مراكز صحية متخصصة في الأورام والأطراف الصناعية وغسيل الكلى، ويهدف إنشاء مركز الأورام ومركز غسيل الكلى بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد لخدمة المناطق الجنوبية، ومركز التأهيل الطبي والأطراف الصناعية بمستشفى عسير المركزي.

قدمت الأوقاف دعماً مالياً بمبلغ 150 مليون ريال لإنشاء المراكز، ومن المتوقع أن تنتهي أعمالها في عام 2026م.

وتأتي فكرة إنشاء مركز الأورام بهدف تقديم خدمات العلاج الإشعاعي، وزراعة النخاع الشوكي لمرضى أورام الدم، والتصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني، وخدمات العلاج الكيماوي.

مركز التأهيل والأطراف الصناعية:


وسيعنى مركز التأهيل والأطراف الصناعية بتقديم خدمات الأطراف الصناعية، وخدمات العلاج الطبيعي وطب التأهيل والعلاج الوظيفي، بما يتلاءم مع التكنولوجيا الحديثة العالمية، وسيحقق إنشاء هذا المركز العديد من الأهداف للمستفيدين منها، زيادة نسبة فرص نجاح تركيب الأطراف.

يقدم مركز الغسيل الكلوي خدماته آلاف المواطنين في منطقة عسير، عبر تزويده بوحدات متكاملة وبمواصفات عالية وبأحدث التقنيات العالمية، وتوفيره جميع الخدمات المرتبطة بالغسيل الكلوي، من أدوية ومستلزمات طبية، وعمل تحاليل دورية للمرضى، وتركيب القساطر والعمليات الجراحية الخاصة، إلى جانب توفير قوى عاملة بخبرات عالية من أطباء وممرضين.

اقرأ أيضا

توقعات بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على منطقة جازان و7 محافظات

عاجل.. قفزة في أسعار الأغنام بحفر الباطن.. ماذا عن "الهرفي والجذع"؟ (تفاصيل)

فيديو يوثق لحظة العثور على طفلة مفقودة بالقصيم

عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير القبول في "تمهير" على الدعم الشهري

عاجل.. سحب ممطرة وغيوم على الرياض و5 مناطق بالمملكة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة 6:10 م الأربعاء، 17 يناير 2024

مسؤول بالصحة: لدينا فرقا تقيس التزام الممارسيين الصحيين بالزي الرسمي

سعد الخثلان 4:01 م السبت، 23 ديسمبر 2023

عاجل.. ما حكم منح الصيدليات نقاطا مجانية للمشتري؟

سعد الخثلان 11:28 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

ما حكم السفر يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده؟

WhatsApp Image 2023-12-21 at 8.56.00 PM 10:00 م الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. "تعليم الرياض" يكشف عن تسمم 9 طالبات ويوضح آخر تطورات حالتهن الصحية

اقرأ أيضا

أمطار غزيرة
2:14 ص السبت، 20 يناير 2024

أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان هذه المناطق إلى توخي الحيطة والحذر

أهم 10
1:21 ص السبت، 20 يناير 2024

أهم 10.. موعد صرف الرواتب لعام 2024 وحسم الجدل بشأن فرض ضريبة دخل على الأفراد

مواقيت الصلاة
12:10 ص السبت، 20 يناير 2024

السبت 8 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة ومناطق المملكة

images
11:53 م الجمعة، 19 يناير 2024

بالفيديو.. هطول كميات غزيرة من الأمطار على الباحة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

قطار الحرمين 888
4:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. طريقة ورابط حجز تذاكر قطار الرياض - الدمام 1445

وزارة الداخلية
3:04 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. ألقاه في خزان مياه.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن بحائل

الامن العام - القبض على مواطن - ارشيفية
2:00 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. التشهير وغرامة مليون ريال و15 سنة سجن في انتظار 14 شخصًا

المملكة ثاني أسرع الوجهات السياحية
1:22 م السبت، 20 يناير 2024

المملكة ثاني أسرع الوجهات السياحية نمواً في العالم بتعافي وصل لـ 156 %

إيجار
1:02 م السبت، 20 يناير 2024

اكتشف أعطال في شقته بعد استلامها من المؤجر فماذا يفعل؟.. "إيجار" توضح

جامعة الملك فيصل
1:01 م السبت، 20 يناير 2024

عاجل.. قبل انتهاء التقديم بساعات.. خطوات ورابط التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل