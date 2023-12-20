إنشاء 12 برجًا لإسكان الحجاج في منى لزيادة الطاقة الاستيعابية

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يشهد مشعر منى حاليًا إنشاء نحو 12 برجًا سكنيًا جديدًا لإسكان الحجاج خلال موسم حج العام الحالي.

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زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى من الحجاج



المباني الجديدة تتميز بأنظمة حديثة في عمليات التفويج





مراعاة كافة متطلبات السلامة



إنشاء 6 أبراج قبل 15 عامًا



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وتواصل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إشرافها المباشر على هذه الأعمال التي من المتوقع أن يتم الاستفادة منها خلال موسم الحج القادم، وفقًا لصحيفة "عكاظ".وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى في ظل الزيادة المتوقعة لضيوف الرحمن خلال السنوات القليلة القادمة.وتمتاز هذه المباني بأنظمة حديثة في عمليات التفويج وأنظمة الأمن والسلامة وأنظمة الكهرباء والتجهيزات الأساسية اللازمة لضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشعر.إضافة إلى التصاميم الهندسية الحديثة التي تراعي كافة متطلبات السلامة لاستيعاب أعداد كبيرة من الحجاج.وتجربة المباني السكنية ليست جديدة في مشعر منى، حيث سبق أن تم إنشاء ستة أبراج سكنية قبل أكثر من 15 عامًا وحقق المشروع نجاحًا كبيرًا.