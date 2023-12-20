الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

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إنشاء 12 برجًا لإسكان الحجاج في منى لزيادة الطاقة الاستيعابية

اسكان الحجاج منى
إسكان الحجاج في مشعر منى
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يشهد مشعر منى حاليًا إنشاء نحو 12 برجًا سكنيًا جديدًا لإسكان الحجاج خلال موسم حج العام الحالي.

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زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى من الحجاج

وتواصل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إشرافها المباشر على هذه الأعمال التي من المتوقع أن يتم الاستفادة منها خلال موسم الحج القادم، وفقًا لصحيفة "عكاظ".
وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لمشعر منى في ظل الزيادة المتوقعة لضيوف الرحمن خلال السنوات القليلة القادمة.

المباني الجديدة تتميز بأنظمة حديثة في عمليات التفويج

وتمتاز هذه المباني بأنظمة حديثة في عمليات التفويج وأنظمة الأمن والسلامة وأنظمة الكهرباء والتجهيزات الأساسية اللازمة لضمان سلامة ضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشعر.


مراعاة كافة متطلبات السلامة

إضافة إلى التصاميم الهندسية الحديثة التي تراعي كافة متطلبات السلامة لاستيعاب أعداد كبيرة من الحجاج.

إنشاء 6 أبراج قبل 15 عامًا

وتجربة المباني السكنية ليست جديدة في مشعر منى، حيث سبق أن تم إنشاء ستة أبراج سكنية قبل أكثر من 15 عامًا وحقق المشروع نجاحًا كبيرًا.

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