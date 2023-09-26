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صحيفة تواصل الالكترونية

بطاقة 100 ميجاوات في السنة

إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة (فيديو)

مصنع الألواح
مصنع تجميع ألواح الطاقة الشمسية
أ أ
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قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بهدف نقل وتوطين هذه التقنية في المملكة.اضافة اعلان
ويقع مصنع تجميع الخلايا الشمسية في منطقة الشمال الغربي من منطقة الرياض، في مدينة العيينة، وفقًا لتقرير قناة "الإخبارية".


تطوير مواد إنتاج الألواح الشمسية

ويهدف المصنع إلى البحث والتطوير في مواد إنتاج الألواح الشمسية وتطوير أدائها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال الطاقة الشمسية.
ويهدف أيضا إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على هذه التقنيات الجديدة.


الطاقة الإنتاجية 100 ميجاوات في السنة

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 ميجاوات في السنة، على أيدي فنيين ومهندسين سعوديين نفذوا العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، من أبرزها تحلية المياه بالطاقة الشمسية بالخارجي.
والمصنع مؤتمت بالكامل، لذا لا يحتاج إلى أعداد كبيرة من المشغلين، وأغلب المشغلين في المصنع شباب من المواطنين.


مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ويشار إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تضم عددًا من المشاريع للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، كما تسعى إلى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.

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