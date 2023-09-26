إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة (فيديو)

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قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية بهدف نقل وتوطين هذه التقنية في المملكة. اضافة اعلان

ويقع مصنع تجميع الخلايا الشمسية في منطقة الشمال الغربي من منطقة الرياض، في مدينة العيينة، وفقًا لتقرير قناة "الإخبارية".





تطوير مواد إنتاج الألواح الشمسية





الطاقة الإنتاجية 100 ميجاوات في السنة





مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية



pic.twitter.com/32ydaTWtuF فيديو | إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة بطاقة 100 ميجا واط في السنة #الإخبارية September 25, 2023

ويهدف المصنع إلى البحث والتطوير في مواد إنتاج الألواح الشمسية وتطوير أدائها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال الطاقة الشمسية.ويهدف أيضا إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على هذه التقنيات الجديدة.وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 ميجاوات في السنة، على أيدي فنيين ومهندسين سعوديين نفذوا العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، من أبرزها تحلية المياه بالطاقة الشمسية بالخارجي.والمصنع مؤتمت بالكامل، لذا لا يحتاج إلى أعداد كبيرة من المشغلين، وأغلب المشغلين في المصنع شباب من المواطنين.ويشار إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تضم عددًا من المشاريع للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، كما تسعى إلى تدريب وتطوير الكوادر الوطنية.