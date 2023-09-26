إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة (فيديو)

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قامت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بإنشاء مصنع لإنتاج الخلايا
الشمسية بهدف نقل وتوطين هذه التقنية في المملكة.
ويقع مصنع تجميع الخلايا الشمسية في منطقة الشمال الغربي من منطقة الرياض، في مدينة العيينة، وفقًا لتقرير قناة "الإخبارية".
ويهدف المصنع إلى البحث والتطوير في مواد إنتاج الألواح الشمسية وتطوير
أدائها بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في مجال الطاقة الشمسية.
تطوير مواد إنتاج الألواح الشمسية
ويهدف أيضا إلى تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على هذه التقنيات الجديدة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 100 ميجاوات في السنة، على أيدي فنيين ومهندسين
سعوديين نفذوا العديد من مشاريع الطاقة الشمسية، من أبرزها تحلية المياه بالطاقة
الشمسية بالخارجي.
الطاقة الإنتاجية 100 ميجاوات في السنة
والمصنع مؤتمت بالكامل، لذا لا يحتاج إلى أعداد كبيرة من المشغلين، وأغلب المشغلين في المصنع شباب من المواطنين.
ويشار إلى أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، تضم عددًا من المشاريع
للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، كما تسعى إلى تدريب وتطوير الكوادر
الوطنية.
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
فيديو | إنشاء أول مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية في العيينة بطاقة 100 ميجا واط في السنة#الإخبارية pic.twitter.com/32ydaTWtuF— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 25, 2023