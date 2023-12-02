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إنذار من الأرصاد لأهالي منطقة مكة المركة: ضباب يحجب الرؤية حتى هذا الموعد

ضباب
ضباب
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأصفر لأهالي منطقة مكة المكرمة، بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

شبورة مائية وضباباضافة اعلان


وتوقع المركز، تكون شبورة مائية وضباب يتسبب في تدني الرؤية الأفقية على أحياء منطقة مكة المكرمة، خاصة محافظة الطائف، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 9 من صباح يوم غد الأحد.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على خليج العقبة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاهـ مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي،وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي


وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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