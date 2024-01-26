إنذار باللون الأحمر على الشرقية.. وتوقعات برياح شديدة على المهد ووادي الفرع

"الوطني للأرصاد" يحذر من ضباب كثيف على المنطقة الشرقية: اضافة اعلان



رياح شديدة على المهد ووادي الفرع:



درجات الحرارة العظمى



درجات الحرارة الصغرى



أمطار غزيرة ورياح مغبرة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



أصدر المر كز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على المنطقة الشرقية يتضمن "الخبير والخبر والدمام".وأوضح المركز أن بداية الإنذار الساعة الحادية عشر مساء أمس الخميس ويستمر حتى التاسعة صباح اليوم.وأضاف أنه من المتوقع تكون ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل.في وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الجمعة – بمشيئة الله – من رياح شديدة على المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى ( ٤٠ - ٤٩ ) كيلومترًا /ساعة.وبيّن المركز أن الحالة، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.وأمس، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32 في مكة المكرمة، وأقلها درجتان في طريف شمال المملكة.وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جازان والخرج ووادي الدواسر وبيشة والقنفذة، و29 في جدة والمدينة المنورة و28 درجة في المدينة المنورة.أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:طريف 2، والقريات 3، وتبوك 5، وعرعر 8 ، وحائل 9، والعلا وينبع 10 درجات مئوية.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.