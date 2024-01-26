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إنذار باللون الأحمر على الشرقية.. وتوقعات برياح شديدة على المهد ووادي الفرع

رياح واتربة - السعودية
رياح - الارصاد - ارشيف الصور
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أصدر المر كز الوطني للأرصاد إنذارا باللون الأحمر على المنطقة الشرقية يتضمن "الخبير والخبر والدمام".

"الوطني للأرصاد" يحذر من ضباب كثيف على المنطقة الشرقية:اضافة اعلان


وأوضح المركز  أن بداية الإنذار الساعة الحادية عشر مساء أمس الخميس ويستمر حتى التاسعة صباح اليوم.

وأضاف أنه من المتوقع تكون ضباب كثيف يصاحبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل.

رياح شديدة على المهد ووادي الفرع:


في وقت سابق، نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لليوم الجمعة – بمشيئة الله – من رياح شديدة على المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ورياحًا تصل سرعتها إلى ( ٤٠ - ٤٩ ) كيلومترًا /ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ ٧ مساءً.

درجات الحرارة العظمى


وأمس، أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه سجل انخفاضًا ملحوظًا لدرجات الحرارة على معظم أنحاء ومناطق المملكة.

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 32 في مكة المكرمة، وأقلها درجتان في طريف شمال المملكة.

وأضاف أنه سجل اليوم، 30 درجة في جازان والخرج ووادي الدواسر وبيشة والقنفذة، و29 في جدة والمدينة المنورة و28 درجة في المدينة المنورة.

درجات الحرارة الصغرى


أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 2، والقريات 3، وتبوك 5، وعرعر 8 ، وحائل 9، والعلا وينبع 10 درجات مئوية.

أمطار غزيرة ورياح مغبرة


وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، مع تساقط أمطار من متوسطة مصحوبة برياح مغبرة تؤثر على مدى الرؤية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.



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