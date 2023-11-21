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إنذار أصفر لـ6 مساءً.. "الأرصاد" يُحذر من رياح شديدة على مكة والمدينة

رياح مثيرة للأتربة والغبار
رياح شديدة
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استمرارًا للتقلبات الجوية على المملكة، حذر المركز الوطني للأرصاد من رياح شديدة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.اضافة اعلان

أمطار خفيفة على العلا وخيبر والعيص

وعلى حسابه في منصة "إكس"، نبه المركز من أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح شديدة على محافظتي جدة والشعيبة.
كما حذر من رياح شديدة وتقلبات جوية بالمدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، على محافظات" الحناكية والعلا وخيبر والعيص".


وبين المركز أن الحالة المتوقعة من الرياح النشطة والأمطار والبرد مستمرة حتى الساعة السادسة مساءً.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول

 وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.


وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.
أمطار رعدية ورياح نشطة، مع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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