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إنذار أصفر لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

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شبورة وضباب
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مناطق الباحة وعسير والشرقية، حتى الثامنة صباحًا.اضافة اعلان

شبورة ومائية وضباب على عسير

وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة عسير، ومحافظات" النماص وبلقرن وتنومة".


حالة من الضباب على المنطقة الشرقية

وأضاف أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات "الأحساء والبقيق والعديد والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".



محافظات الباحة وحالة من الضباب والشبورة

كما يغطي الضباب والشبورة عددًا من محافظات منطقة الباحة، مثل"الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".


أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة

يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

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