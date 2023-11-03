إنذار أصفر لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا من توقعات بتكون شبورة مائية وضباب على مناطق الباحة وعسير والشرقية، حتى الثامنة صباحًا. اضافة اعلان





شبورة ومائية وضباب على عسير



حالة من الضباب على المنطقة الشرقية



محافظات الباحة وحالة من الضباب والشبورة



أمطار رعدية وسيول ورياح نشطة



وأوضح أن الحالة المتوقعة من الشبورة والضباب تشمل منطقة عسير، ومحافظات" النماص وبلقرن وتنومة".وأضاف أنه متوقع أن تشهد منطقة المنطقة الشرقية، حالة من الضباب والشبورة تشمل محافظات "الأحساء والبقيق والعديد والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة".كما يغطي الضباب والشبورة عددًا من محافظات منطقة الباحة، مثل"الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن".يأتي هذا بعد توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية مع جريان السيول وهبوب رياح نشطة تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.