إنذار أصفر.. تحذير من أتربة مثارة على مكة وهذه المناطق لـ 6 مساءً

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من رياح قوية وأتربة مثارة على مكة المكرمة وعدد
من مناطق المملكة حتى السادسة مساءً.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها هبوب رياح نشطة وتدنى في مدى الرؤية من 3 لـ 5 كيلو متر مربع.
مكة في مواجهة رياح مثيرة للأتربةوأضاف: من المتوقع أن تهب الأتربة المثارة والرياح على منطقة مكة المكرمة
وتشمل محافظات، "الخرمة والمويه وتربة ورنيه".
محافظات نجران عرضة لأتربة مثارةوبين أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تشمل منطقة نجران
ومحافظات "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".
وأشار إلى أن منطقة عسيرة تتعرض اليوم لرياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظات "العرين وبيشة وتثليث وطريب".