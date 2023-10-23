إنذار أصفر.. تحذير من أتربة مثارة على مكة وهذه المناطق لـ 6 مساءً

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حذر المركز الوطني للأرصاد، من رياح قوية وأتربة مثارة على مكة المكرمة وعدد من مناطق المملكة حتى السادسة مساءً.



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وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها هبوب رياح نشطة وتدنى في مدى الرؤية من 3 لـ 5 كيلو متر مربع.





مكة في مواجهة رياح مثيرة للأتربة



محافظات نجران عرضة لأتربة مثارة



ضباب وأمطار رعدية وسيول على معظم المناطق



رياح مثيرة للأتربة والغبار



وأضاف: من المتوقع أن تهب الأتربة المثارة والرياح على منطقة مكة المكرمة وتشمل محافظات، "الخرمة والمويه وتربة ورنيه".وبين أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تشمل منطقة نجران ومحافظات "شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".وأشار إلى أن منطقة عسيرة تتعرض اليوم لرياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظات "العرين وبيشة وتثليث وطريب".وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، وذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.