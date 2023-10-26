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إنذار أحمر من الأرصاد لأهالي منطقة مكة: حالة مطرية غزيرة تستمر لساعات

أمطار المملكة 4
أمطار
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة بسبب التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة، بمشيئة الله.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل (العاصمة المقدسة، الجموم، بحرة)، ومن المتوقع أن  تستمر الحالة الجوية حتى الساعة 11 مساءً من يوم غدٍ الجمعة.اضافة اعلان

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الشرقية. وتشمل الأجزاء الجنوبية (صحراء الربع الخالي).

في حين تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على اجزاء من مناطق الرياض، نجران و المدينة المنورة.


حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى شمالية ليلاً بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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