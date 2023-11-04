السبت، 20 ربيع الثاني 1445 ، 04 نوفمبر 2023

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إنذار أحمر من الأرصاد على الباحة.. والدفاع المدني يدعو للحيطة والحذر

امطار الباحة -
ارشيفية
أ أ
دعا "الدفاع المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الباحة .

إنذار أحمراضافة اعلان

جاء ذلك بعد صدور إنذار أحمر من المركز الوطني للأرصاد مساء اليوم السبت، على أجزاء من منطقة الباحة.
وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد " إنذارا أحمر" عن الحالة المناخية على عدة مناطق محذرًا من سقوط أمطار وسيول.
فيما أعادت المديرية العامة للدفاع المدني نشر الإنذارات على هذه المناطق، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات.

منطقة الرياض

دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة الرياض ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.

المنطقة الشرقية

دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء منالمنطقة الشرقية ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.

مكة المكرمة

دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.

المدينة المنورة

دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة المدينة المنورة ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.

منطقة تبوك

دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة تبوك ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.

منطقة حائل

دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة حائل ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.

منطقة القصيم


دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة القصيم ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.

منطقة عسير


دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة عسير ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.

منطقة جازان

دعا "الدفاع" المدني" إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة جازان ، بعد إصدار المركز الوطني للأرصاد "إنذار أحمر" على المنطقة.







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