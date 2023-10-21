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إنذار أحمر لأهالي منطقة مكة: توقعات بهطول أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

أمطار وسيول في مكة
أمطار مكة
أ أ
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أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية "911" تنبيها بشأن حالة الطقس خلال الساعات القادمة بمنطقة مكة المكرمة، وفقا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد.
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توقعات بهطول أمطار غزيرة


وتفصيلا، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها باللون الأحمر على منطقة مكة المكرمة، حيث توقع هطول أمطار  غزيرة تشمل الطائف والعرضات تستمر حتى الساعة الـ 9 من مساء الأحد، بمشيئة الله.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.


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