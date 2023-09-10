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إنذار أحمر لأهالي منطقة مكة.. أمطار غزيرة وبرد وسيول حتى هذا الموعد

أمطار وسيول 3
أمطار مكة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذاراً باللون الأحمر لأهالي منطقة مكة المكرمة، لاسيما بسبب التقلبات الجوية في محافظة الكامل.اضافة اعلان
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول مصحوبة بحبات البرد ورياح نشطة، تستمر حتى الساعة 9 من مساء اليوم الأحد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة, في حين لايستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

حرك الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى إكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي ويكون خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

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