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إنذار أحمر على مكة.. توقعات بهطول أمطار غزيرة وسيول ورياح شديدة السرعة

أمطار المملكة 15
أمطار غزيرة
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توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة مكة المكرمة تستمر خلال الساعات القليلة القادمة بمشيئة الله.

أمطار غزيرة وبرد وسيولاضافة اعلان


وتفصيلا، أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا أحمر على منطقة مكة المكرمة وتحديدا في محافظتي، أضم وميسان، حيث توقع هطول أمطار غزيرة وسيول وبرد ورياح شديدة السرعة، تستمر حتى  الساعة العاشرة من مساء اليوم.

توقعات حالة الطقس


وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة ومكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.


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